16:43 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Маррей планирует выступить на Уимблдоне

Первый номер мирового рейтинга Энди Маррэй планирует выступить на домашнем турнире "Большого шлема" несмотря на травму бедра. Шотландец провел утреннюю тренировочную сессию на кортах Уимблдона. На вопрос о том, будет ли он принимать участие в матче, британский теннисист ответил утвердительно.

– Надеюсь на это, таков план, во всяком случае, – цитирует Yahoo! Sports Маррэя. – Утром я просто проверял свое состояние. Позже я проведу еще одну тренировку.

Уимблдон стартует третьего июля. Напомним, что ранее Маррей снялся с выставочного турнира "Харлингем Клаб" из-за травмы.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий