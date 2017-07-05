Маррэй обыграл Брауна во втором круге Уимблдона

Британец Энди Маррэй в трех сетах взял верх над немцем Дастином Брауном во втором круге Уимблдона. Следующим соперником первой ракетки мира станет итальянец Фабио Фоньини.
Представитель ЮАР Кевин Андерсон нанес поражение итальянцу Андреасу Сеппи и теперь встретится с бельгийцем Рубеном Бемельмансом, победившим россиянина Даниила Медведева.
Раду Албот из Молдавии в четырех сетах уступил американцу Стиву Джонсону, которому теперь предстоит поединок с хорватом Марином Чиличем.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Маррэй (Великобритания, 1) – Браун (Германия) – 6:3, 6:2, 6:2
Андерсон (ЮАР) – Сеппи (Италия) – 6:3, 7:6, 6:3
Джонсон (США, 26) – Албот (Молдавия) – 6:3, 6:3, 4:6, 6:3