02:00 | Теннис — "Большой шлем"

Маррэй не смог выйти в третий круг US Open, уступив Вердаско


Экс-первая ракетка мира Энди Маррэй во втором круге US Open проиграл испанцу Фернандо Вердаско. Матч завершился в четырех сетах - 7:5, 2:6, 6:4, 6:4. В следующем раунде Вердаско встретится с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.

Также в третий круг вышел серб Душан Лайович, обыгрваший британца Кэмерона Норри - 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. Представитель ЮАР Кевин Андерсон победил Жереми Шарди из Франции.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Фернандо Вердаско (Испания) - Энди Маррэй (Великобритания) - 7:5, 2:6, 6:4, 6:4

Душан Лайович (Сербия) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 6:2, 2:6, 6:4, 6:4

Кевин Андерсон (ЮАР) - Жереми Шарди (Франция) - 6:2, 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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