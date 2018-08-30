Маррэй не смог выйти в третий круг US Open, уступив Вердаско

Экс-первая ракетка мира Энди Маррэй во втором круге US Open проиграл испанцу Фернандо Вердаско. Матч завершился в четырех сетах - 7:5, 2:6, 6:4, 6:4. В следующем раунде Вердаско встретится с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.

Также в третий круг вышел серб Душан Лайович, обыгрваший британца Кэмерона Норри - 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. Представитель ЮАР Кевин Андерсон победил Жереми Шарди из Франции.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фернандо Вердаско (Испания) - Энди Маррэй (Великобритания) - 7:5, 2:6, 6:4, 6:4

Душан Лайович (Сербия) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 6:2, 2:6, 6:4, 6:4

Кевин Андерсон (ЮАР) - Жереми Шарди (Франция) - 6:2, 6:4, 6:4