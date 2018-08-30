Маррэй не смог выйти в третий круг US Open, уступив Вердаско

Экс-первая ракетка мира Энди Маррэй во втором круге US Open проиграл испанцу Фернандо Вердаско. Матч завершился в четырех сетах - 7:5, 2:6, 6:4, 6:4. В следующем раунде Вердаско встретится с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.
Также в третий круг вышел серб Душан Лайович, обыгрваший британца Кэмерона Норри - 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. Представитель ЮАР Кевин Андерсон победил Жереми Шарди из Франции.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Фернандо Вердаско (Испания) - Энди Маррэй (Великобритания) - 7:5, 2:6, 6:4, 6:4
Душан Лайович (Сербия) - Кэмерон Норри (Великобритания) - 6:2, 2:6, 6:4, 6:4
Кевин Андерсон (ЮАР) - Жереми Шарди (Франция) - 6:2, 6:4, 6:4