Маррей горд своим выступлением на Уимблдоне с травмой

Первая ракетка мира Энди Маррэй горд выступлением на Уимблдоне, учитывая травму бедра. Ранее

его проблемы с больным бедром. Ранее британец уступил в четвертьфинале американцу Сэму Керри - 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 1:6, 1:6.

Отметим, что перед стартом турнира "Большого шлема" Маррей отказался от участия в выставочной игре, сославшись на боли в бедре.

- Я знал, что не смогу сильно навредить себе, поэтому решил сыграть и посмотреть, что из этого выйдет, - цитирует AFP Маррея. - У меня уже давно болит бедро, но я изо всех сил старался и делал все, что могу. Я горжусь этим. Огорчен поражением. Обидно, что все сложилось именно так.