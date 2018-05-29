Марко Трунджеллити: "По пути из Барселоны в Париж было достаточно времени, чтобы настроиться на матч"

Участник самой удивительной пока истории Roland Garros-2018 аргентинский lucky loser Марко Трунджеллити рассказал о путешествии, которое он совершил вместе с бабушкой, мамой и братом на автомобиле из Барселоны в Париж после того, как узнал, что должен заменить Ника Киргиоса в основной сетке грунтового турнира "Большого шлема". Трунджеллити обыграл Бернарда Томича 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 и стал одним из самых популярных игроков на Открытом чемпионате Франции. Во втором круге он встретиться с итальянцем Марко Чеккинато.

– Если бы моя жена не разместила фото в соцсетях, никто бы и не узнал, что мы проделали такой удивительный путь. Это было отличное путешествие, потому что со мной в машине были мои бабушка, мама и брат. Подобное случается не так уж часто. Я порулил пару часов, потом меня сменил брат. Через три часа я попросился обратно за руль, потому что заскучал на пассажирском кресле. Вел машину еще три часа. Я чувствовал себя нормально – пил кофе, все было отлично, никаких пробок. У меня было достаточно времени, чтобы морально настроиться на игру, – сказал Трунджеллити в интервью Eurosport.

– Вы говорили, что ваша бабушка была в душе, когда вы узнали, что нужно возвращаться в Париж. Какой была ее реакция?

– Она начала кричать: "Мы едем в Париж! Мы едем в Париж!" На самом деле, она была здесь раньше, лет 20 назад. Кажется, она была больше рада за маму и брата. Мы побросали пару пакетов в багажник и поехали. Все произошло очень быстро. Ночью перед матчем мы почти не спали.