Мария Шарапова: "Знаю, что могу побеждать"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Тимеа Бабош во втором круге US Open отметила хорошее самочувствие. По ее словам, она хочет вернуть эмоции от больших побед.

– Я хорошо себя чувствую. У меня было два тяжелых матча, но я справилась, - цитирует пресс-служба турнира Шарапову. - Сегодня ближе к концу встречи я отлично себя чувствовала.

- Вы начинаете снова чувствовать себя фаворитом или вам еще не хватает уверенности в себе?

– Безусловно, у меня есть некоторые ожидания, так как я раньше доходила до решающих этапов и побеждала. Я знаю, что способна на это, ведь я уже это делала. Хотела бы вернуть эти ощущения. Однако нужно понимать, что я давно не была в таких ситуациях. Поэтому нужно еще время. С ожиданиями нужно справляться и учиться по ходу матчей. Я этого давно не делала.