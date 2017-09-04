Мария Шарапова: "Завтра я не буду лежать в аппарате МРТ. Это уже хорошо"

Россиянка Мария Шарапова после поражения от Анастасии Севастовой (7:5, 4:6, 2:6) в четвертом круге US Open отметила, что ей не хватило игровой практики.
– Ощущение после этих четырех матчей с тем, что было после Штутгарта? Завтра я не буду лежать в аппарате МРТ. Это уже хорошо (смеется), - цитирует Шарапову официальный сайт турнира. - Летом мне несколько раз пришлось проходить эту процедуру.
Трехсетовые матчи довольно непросто проводить, хотя я и люблю в них участвовать. Они требуют сосредоточенности и хорошей физической подготовки. Это нужно совмещать. Также необходима практика.
Без сомнений, недостаток практики мне сегодня помешал. Мне показалось, что я слишком много думала, а не играла на инстинктах.
– Во втором сете при счете 4:5 на брейк-пойнте было спорное решение. Почему вы не вязи повтор?
– Перед пресс-конференцией я узнала, что попала в корт. Что же, это отличная новость (улыбается).
Судья сказал мне, что все четко видел. Я хотела взять повтор, но он сказал, что был большой аут. Я решила не брать повтор, ведь у меня оставался всего один. Так получилось, что я уже два раза ошиблась. Это моя вина, а не судьи.
kozackoiwan
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10:47
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Старожил футбола - Тсс, СМОКе только не говори.))))))
10:21
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10:13