Мария Шарапова: "За кристаллами "Сваровски" скрывается сильная девочка"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Симоной Халеп в первом круге US Open отметила, что ей удалось реализовать план на игру. Россиянка взяла верх над второй ракеткой мира в трех сетах (6:4, 4:6, 6:3).

- После жеребьевки я знала, что будет сложный матч, который вызовет большой интерес, - цитирует официальный сайт WTA Шарапову. - Мне очень хотелось сыграть с Халеп. Как только я узнала соперницу - в тот момент мне делали маникюр - я достала телефон, нашла видео наших матчей и стала их изучать. Я знала, как хочу играть. Но одно дело знать, другое - сделать. Мне удалось победить вторую ракетку мира, я давно не одерживала таких побед.

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