Мария Шарапова: "Я провела детство во Флориде, поэтому была готова к жаре"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Анастасией Севастовой из Латвии во втором круге Australian Open отметила, что очень здорово начала матч, что ей и помогло в дальнейшем. Она также добавила, что была готова к жаре.

Напомним, что Шарапова победила Севастову со счетом 6:1, 7:6. Ее следующей соперницей будет немка Ангелик Кербер.

– Да, я довольна матчем. Эту встречу я вроде бы начала намного лучше, чем предыдущие против нее, – сказала в интервью Eurosport Шарапова. – Зная, что сегодня будет такая тяжелая жаркая погода, я начала здорово. Думаю, это мне помогло. Я с какой ноги начала, с той и закончила.

Не стоило ли организаторам закрыть крышу при температуре "+35"? Я от них этого не ожидала, так что была ментально готова к игре при жаре. Я все-таки детство провела во Флориде, поэтому знаю, как готовиться к жаре.

Я уже в третий раз на протяжении нескольких месяцев играла против Севастовой. Особенно после последнего поражения я думала, что все-таки как-то надо выиграть.