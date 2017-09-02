Мария Шарапова: "Я просто наслаждаюсь тем, что прохожу все дальше на US Open"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над американкой Софией Кенин в третьем круге US Open (7:5, 6:2) отметила, что сопернице нечего было терять в этом поединке. По словам россиянки, она наслаждается тем, что прошла так далеко на турнире.

- Мне кажется, я должна была закончить этот матч раньше, - приводит пресс-служба US Open слова Шараповой. - Мы никогда не играли друг против друга, а она впервые выступала в третьем раунде такого турнира. Кенин было нечего терять. Очень рада, что смогла добиться победы. Сейчас я просто наслаждаюсь тем, что прохожу все дальше на US Open.