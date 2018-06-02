Мария Шарапова: "Выход в четвертый круг многое значит для меня, год назад я даже не играла на Roland Garros"

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над чешкой Каролиной Плишковой (6:2, 6:1) в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде.

- Я держала уровень все два сета. Хоть я и проиграла первый гейм, чувствовала себя хорошо, - сказала россиянка в эфире телеканала Eurosport. - Выйти в четвертый круг после того, как я в прошлом году даже не играла здесь - это многое значит для меня. Серена Уильямс или Юлия Гергес? Я буду готова к любой.

Соперница россиянки по четвертому кругу турнира определится сегодня. Матч немки Юлии Гергес и американки Серены Уильямс запланирован на 17.00 по московскому времени.