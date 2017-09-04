Мария Шарапова: "В матче с Севастовой слишком много думала и не играла инстинктами"

Россиянка Мария Шарапова после поражения от Анастасии Севастовой в четвертом круге US Open отметила, что не играла инстинктами, а много думала. Тем не менее, она осталась довольна своим выступление на турнире, организаторы которого предоставили российской теннисистке wild-card.
– Послушайте, трехсетные матчи сложны, – цитирует ESPN Шарапову. – Но мне они нравятся. Нужно сочетать концентрацию, нацеленность и физподготовку. Нужно просто пройти через это. Мне показалось, что в матче с Севастовой я слишком много думала и не играла инстинктами. Тем не менее, это был отличный турнир. Это была невероятная возможность сыграть на US Open. Я очень благодарна организаторам за эту возможность.
Dymanomashina
Чмока, ты еще не написал сюда комментарий? Будешь писать, не забудь жирным выделить слово "Мельдоний", а то Хозяин может этот пост не учесть.
07:48
eug-ob
исправьте фамилию в заголовке. интересный блиц-комментарий.
07:08
defender_8
Как ярый болельщик Марии я рад её проигрышу. Нет работы над ошибками. Обладая феноменальным опытом, Маша больше боялась проиграть, чем выиграть. Создавая отрыв, который свидетельствует о классе, бездарно его транжирила, а дальше, как говорят в Одессе, начинался тихий ужас. Есть два плюса от её выступления: во-первых, она вернулась, во-вторых, сумела сыграть четыре матча. Кстати, Чекветадзе в этой ситуации мне всё больше напоминает неискреннюю девочку. Зрителю она говорит одно, в печати другое. Так растрачивается авторитет, который был завоёван на корте.
05:55
Монте-Кристо(Мститель) .
"Думать меньше надо, а соображать больше".
05:14