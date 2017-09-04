Мария Шарапова: "В матче с Севастовой слишком много думала и не играла инстинктами"

Россиянка Мария Шарапова после поражения от Анастасии Севастовой в четвертом круге US Open отметила, что не играла инстинктами, а много думала. Тем не менее, она осталась довольна своим выступление на турнире, организаторы которого предоставили российской теннисистке wild-card.

– Послушайте, трехсетные матчи сложны, – цитирует ESPN Шарапову. – Но мне они нравятся. Нужно сочетать концентрацию, нацеленность и физподготовку. Нужно просто пройти через это. Мне показалось, что в матче с Севастовой я слишком много думала и не играла инстинктами. Тем не менее, это был отличный турнир. Это была невероятная возможность сыграть на US Open. Я очень благодарна организаторам за эту возможность.