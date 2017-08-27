Мария Шарапова: "Уверена, что в следующем году я выступлю на Roland Garros"

Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что не поменяла своего отношения к организаторам Roland Garros из-за того, что ей было отказано в выдаче wild card на турнир. Россиянка надеется выступить в Париже в следующем году.

- У меня не было выбора, кроме как принять это решение, - приводит Paris Match слова Шараповой. - Это не изменило мое отношение к турниру. У меня прекрасные воспоминания о Roland Garros - невероятные матчи, большие победы, но и трудные моменты. Конечно, я надеюсь вернуться в Париж. Уверена, что в следующем году все будет иначе.