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08:47 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Мария Шарапова: "У меня есть определенные ожидания"


Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Тимеа Бабош во втором круге US Open отметила хорошее самочувствие. По ее словам, она хочет вернуть эмоции от больших побед. 

– Я хорошо себя чувствую. У меня было два тяжелых матча, но я справилась. Сегодня ближе к концу встречи я отлично себя чувствовала.

- Вы начинаете снова чувствовать себя фаворитом или вам еще не хватает уверенности в себе?

– Безусловно, у меня есть некоторые ожидания, так как я раньше доходила до решающих этапов и побеждала. Я знаю, что способна на это, ведь я уже это делала. Хотела бы вернуть эти ощущения. однако нужно понимать, что я давно не была в таких ситуациях. Поэтому нужно еще время. С ожиданиями нужно справляться и учиться по ходу матчей. Я этого давно не делала. 

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