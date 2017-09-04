Мария Шарапова: "Теперь я могу съесть этот круассан"

Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что сейчас может отдохнуть и позволить себе съесть круассан. Вчера россиянка в четвертом круге US Open уступила латвийке Анастасии Севастовой. После этого турнира Шарапова вернется в первую сотню рейтинга WTA.

"Теперь я могу съесть этот миндальный круассан, на который смотрела в течение последних двух недель в соседней пекарне. Размышляю о последних семи днях и чувствую себя хорошо психологически, но тяжело физически. Спасибо, Нью-Йорку, US Open и вам, которые сделали эту неделю особенной!" - написала Шарапова в Инстаграме.