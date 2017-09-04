Мария Шарапова: "Теперь я могу съесть этот круассан"

Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что сейчас может отдохнуть и позволить себе съесть круассан. Вчера россиянка в четвертом круге US Open уступила латвийке Анастасии Севастовой. После этого турнира Шарапова вернется в первую сотню рейтинга WTA.
"Теперь я могу съесть этот миндальный круассан, на который смотрела в течение последних двух недель в соседней пекарне. Размышляю о последних семи днях и чувствую себя хорошо психологически, но тяжело физически. Спасибо, Нью-Йорку, US Open и вам, которые сделали эту неделю особенной!" - написала Шарапова в Инстаграме.
As I devour this almond croissant 🥐 ( which I've been eyeing for the past 2 weeks at the next door bakery!!! ), reflecting on these past 7 days and just feeling like (mentally = 😌😍) ( physically=🙀🤣). The crowd, the fans, the noise (Monday night!! 😱)....UNFORGETTABLE. Thank you, NYC, US Open, and the thousands of you who made this so special!! ❤️
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
ага... посыпанный мельдончиком. Жуй, жуй, больше времени будет книжки писать.
19:33
shpasic
хм, я бы Маше посоветовал не есть круассан, который третьи сутки лежит.
19:15