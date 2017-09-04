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18:54 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Мария Шарапова: "Теперь я могу съесть этот круассан"

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Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что сейчас может отдохнуть и позволить себе съесть круассан. Вчера россиянка в четвертом круге US Open уступила латвийке Анастасии Севастовой. После этого турнира Шарапова вернется в первую сотню рейтинга WTA.

"Теперь я могу съесть этот миндальный круассан, на который смотрела в течение последних двух недель в соседней пекарне. Размышляю о последних семи днях и чувствую себя хорошо психологически, но тяжело физически. Спасибо, Нью-Йорку, US Open и вам, которые сделали эту неделю особенной!" - написала Шарапова в Инстаграме.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

ага... посыпанный мельдончиком. Жуй, жуй, больше времени будет книжки писать.

19:33

shpasic

хм, я бы Маше посоветовал не есть круассан, который третьи сутки лежит.

19:15