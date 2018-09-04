Мария Шарапова: "Суарес Наварро вынудила меня ошибаться"

Россиянка Мария Шарапова после поражения от испанки Карлы Суарес Наварро в четвертом круге US Open отметила, что ее соперница провела отличный матч. Бывшая первая ракетка мира уступила со счетом 4:6, 3:6.

– Думаю, она провела отличный матч. Она многое делала правильно, была последовательной, когда это было необходимо, – цитирует официальный сайт WTA Шарапову. – Она заставила меня ошибаться. Она двигалась хорошо. Это то, что, как мне кажется, известно всем, когда речь идет о матчах против таких соперниц, как Карла.

В 1/4 финала американского турнира "Большого шлема" Суарес Наварро сыграет с представительницей США Мэдисон Кис.

Шарапова подарила сопернице четвертьфинал