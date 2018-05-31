20:20 | Теннис — "Большой шлем"

Мария Шарапова: "Плишкова на центральном корте? Там ведь будет и Шарапова"


Российская теннисистка Мария Шарапова - о матче с чешской Каролиной Плишковой в третьем раунде Roland Garros.

-  Возвращение на корт Филиппа Шатрие? А вы знаете расписание?, - цитирует россиянку официальный сайт турнира. - Я не знаю. Вчера я получила расписание в 19.30. Если вы знаете расписание на субботу, то скажите мне, пожалуйста. Плишкова будет играть на центральном корте? Но ведь там будет и Шарапова.

Во втором раунде российская спортсменка обыграла хорватку Донну Векич (7:5, 6:4).

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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