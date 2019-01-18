Мария Шарапова: "Очень уважаю Анисимову"

Мария Шарапова ответила на слова американки Аманды Анисимовой, которая ранее выразила свое восхищение россиянкой.

По словам Шараповой, она очень уважает Анисимову, которая показывает отличную игру и уже также вышла в четвертый круг Australian Open.

– У нас общий агент, однако мы не так часто с ней виделись. Разве что только на свадьбе Макса (Айзенбад), – цитирует Шарапову официальный сайт Australian Open. - Тогда мы сидели за одним столом, однако это было недолго. Тогда я даже пошла потанцевать, а Аманда была немного стеснительной.

Я очень ее уважаю. Она молодая и отлично играет. Думаю, у нее большое будущее.