Мария Шарапова - о наряде Серены Уильямс: "Нравится в теннисе то, что можно проявить свою индивидуальность"

Российская теннисистка Мария Шарапова оценила наряд американки Серены Уильямс. Представительница США вышла на корт в матче первого круга Roland Garros против чешки Кристины Плишковой (7:6, 6:4) в черном облегающем костюме.

– Видела ее форму краем глаза, – цитирует официальный сайт турнир Шарапову. – Ее игру не видела вообще. Я думаю, такой выбор наряда был ожидаемым. Компания по производству спортивной одежды, которая подготовила ей форму, умеет делать заявления. Мне нравится в теннисе то, что там можно показать себя, проявить свою индивидуальность.

Шарапова вышла во второй круг Roland Garros, обыграв голландку Ришел Хогенкамп со счетом (6:1, 4:6, 6:3). Ее следующей соперницей станет хорватка Донна Векич.

Уильямс во вторм круге встретится с австралийкой Эшли Барти​.

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