18:30 | Теннис — "Большой шлем"

Мария Шарапова: "Никогда не подвергалась сексуальному насилию"

Мария ШАРАПОВА. Фото AFP
Мария ШАРАПОВА. Фото AFP
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Российская теннисистка Мария Шарапова подчеркнула, что не становилась жертвой сексуального насилия, но морально поддерживает движение против домогательств. Такое заявление Шарапова сделала после победы в первом круге Australian Open в матче с немкой Татьяной Марией. Во втором круге россиянка встретится с Анастасией Севастовой из Латвии.

- У меня никогда не было подобных инцидентов, - цитирует официальный сайт Australian Open Шарапову. - Но я знаю, что бывает в таких случаях. У меня есть знакомые, участвующие в движении против насилия, и я их поддерживаю.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Serenky25

....о чем сейчас жалею..

19:06

Женек10

зато крошка Си подверглась бы, будь у чмоки шанс оказаться на расстоянии хотя бы 500 КМ от нее

18:48

Levbereg

Я смотрю какой удар у Марии ракеткой. если она со всего маху в челюсть рубанет насильнику, то у него теннисные мячики будут в голове до конца жизни прыгать)))))

18:46

PvsZ

- Господа, вчера я спас женщину от изнасилования! - О, поручик, это так благородно! Как же вам это удалось? - Я её уговорил.

18:37