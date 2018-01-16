Мария Шарапова: "Никогда не подвергалась сексуальному насилию"

Российская теннисистка Мария Шарапова подчеркнула, что не становилась жертвой сексуального насилия, но морально поддерживает движение против домогательств. Такое заявление Шарапова сделала после победы в первом круге Australian Open в матче с немкой Татьяной Марией. Во втором круге россиянка встретится с Анастасией Севастовой из Латвии.
- У меня никогда не было подобных инцидентов, - цитирует официальный сайт Australian Open Шарапову. - Но я знаю, что бывает в таких случаях. У меня есть знакомые, участвующие в движении против насилия, и я их поддерживаю.
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Serenky25
....о чем сейчас жалею..
19:06
Женек10
зато крошка Си подверглась бы, будь у чмоки шанс оказаться на расстоянии хотя бы 500 КМ от нее
18:48
Levbereg
Я смотрю какой удар у Марии ракеткой. если она со всего маху в челюсть рубанет насильнику, то у него теннисные мячики будут в голове до конца жизни прыгать)))))
18:46
PvsZ
- Господа, вчера я спас женщину от изнасилования! - О, поручик, это так благородно! Как же вам это удалось? - Я её уговорил.
18:37