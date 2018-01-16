Мария Шарапова: "Никогда не подвергалась сексуальному насилию"

Российская теннисистка Мария Шарапова подчеркнула, что не становилась жертвой сексуального насилия, но морально поддерживает движение против домогательств. Такое заявление Шарапова сделала после победы в первом круге Australian Open в матче с немкой Татьяной Марией. Во втором круге россиянка встретится с Анастасией Севастовой из Латвии.

- У меня никогда не было подобных инцидентов, - цитирует официальный сайт Australian Open Шарапову. - Но я знаю, что бывает в таких случаях. У меня есть знакомые, участвующие в движении против насилия, и я их поддерживаю.