Мария Шарапова: "Не знаю, переехала бы в США, родись я в последние пару лет"

Мария Шарапова, вышедшая в 1/8 финала US Open, отметила что в последние годы популярность тенниса в России выросла. По ее словам, она не уверена, переехала ли бы она в США, если бы родилась в последние пару лет.

- В начале матча мяч было плохо видно, цитирует официальный сайт US Open Шарапову. - Из-за этого мне не удавались удары, которые хотела исполнять и допускала много двойных ошибок.

Когда я начинала заниматься теннисом, в России он не был популярным и развитым. Там у нас не было возможностей для роста и развития. Однако в последние годы ситуация кардинально поменялась в лучшую сторону - появилось много теннисных центров и классных тренеров.

Раньше в России популярнее были зимние и олимпийские виды спорта - фигурное катание, хоккей и гимнастика. Но сейчас теннис не менее популярен, а в некоторых случаях - более. Не знаю, родись я в последние пару лет, переехала бы я в США.

Напомним, в следующем раунде Шарапова сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой, которая ранее одержала победу над хорваткой Донной Векич (6:2, 6:3).