Мария Шарапова: "Наслаждаюсь игрой на Australian Open"

Россиянка Мария Шарапова после матча первого круга Australian Open против немки Татьяны Марии (6:1, 6:4) отметила, что у нее было хорошее самочувствие. Спортсменка также добавила, что наслаждается игрой на таком серьезном турнире.

– Последний раз на этом турнире я была два года назад, поэтому наслаждалась каждым розыгрышем. Я была рада отыграть два сета, – цитирует пресс-служба Australian Open Шарапову. – Здесь я уже неделю, так что у меня хорошее самочувствие. Сегодня было достаточно тепло, и в ближайшие пару дней обещают такую же погоду, поэтому я просто наслаждаюсь игрой здесь.

Я понимаю, что с каждым кругом мне будет доставаться соперник все сильнее и сильнее. Но это турнир Большого шлема, и тем волнительнее стать его победителем.

Во втором круге Шарапова сыграет с победительницей матча Варвара Лепченко (США) - Анастасия Севастова (Латвия).