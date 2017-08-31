Мария Шарапова: "Мне нужно еще много времени, чтобы выйти на прежний уровень"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Тимеа Бабош во втором круге US Open отметила, что выиграла матч на инстинктах. По словам россиянки, ей нужно еще много времени, чтобы выйти на прежний уровень. В следующем раунде она сыграет с 18-летней американкой Софией Кенин.

- Мне нужно еще много времени и много матчей, чтобы выйти на прежний уровень, - приводит пресс-служба турнира слова Шараповой. - Меня можно назвать спортсменкой, которая предпочитает играть на инстинктах. Нравится, когда решения на корте принимаются сами по себе. Каждый теннисист выходит на матч с определенным планом, но бывают моменты, когда нужно работать на инстинктах.