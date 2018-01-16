Мария Шарапова: "Когда фанаты кричали "Камон, Мария", не понимала, за кого они"

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в интервью Eurosport сказала, что рада вернуться на Australian Open. Во вторник россиянка в матче первого круга обыграла немку Татьяну Марию (6:1, 6:4). Ее следующей соперницей станет латвийка Анастасия Севастова.

- Много чего понравилось, - сказала Шарапова. - Во-первых, я в сетке. Уже несколько лет здесь не играла. Первый матч после возвращения очень тяжелый. На этих эмоциях я здорово сыграла, сделала свою работу, сделала все, что надо было делать.

- Когда болельщики кричали "Камон, Мария", вас это не смущало? За кого они болели - за Марию, или за Марию?

- Да, иногда не понимала (смеется). Иногда так бывает.

- С учетом рейтинга, не было опасений, что поставят не на один из трех центральных кортов?

- Вы же знаете, я готова играть на любом корте. Я понимаю, что этот мой путь не очень легкий. Я к этому готова. Несмотря на то, где я буду играть, я должна обыгрывать того, кто против меня.

- Когда вы подавали на первый сет, показалось, что потеряли счет.

- Я почему-то думала, что 40:15, а оказалось по 30. Не знаю, может был какой-то солнечный удар.

- О возрасте с девушками не говорят, но вы верите, что ваша победа на Australian Open была 10 лет назад? Или отгоняете такие мысли?

- Конечно, здорово, что у меня есть такая победа, но я хочу играть, как будто у меня ее нет. Мотивация у меня есть, желание большое. Несмотря на то, чего я уже достигла и какие турниры выиграла, когда закончу карьеру, я знаю, что этот титул был мой. но я хочу его выиграть еще раз.