Мария Шарапова: "Хочу оценить свой нынешний уровень в матче с Кербер"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Анастасией Севастовой из Латвии во втором круге Australian Open отметила, что перед приездом на турнир понимала, что ей с первых раундов будут противостоять сеяные соперницы. Она также добавила, что в следующем матче против немки Ангелик Кербер хочет оценить свой уровень.

Матч третьего круга между Шараповой и Кербер пройдет в субботу, 20 января.

– Я приехала на турнир, занимая место около 50-го в рейтинге, и понимала, что мне будут противостоять сеяные игроки уже в первых раундах, – приводит официальный сайт турнира слова Шараповой. – Так получается, что следующей будет Кербер. Но я жду именно таких матчей. Хочу играть с такими соперницами, бывшими победительницами турниров "Большого шлема". Я хочу оценить свой нынешний уровень в матче с Кербер.