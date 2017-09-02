Мария Шарапова: "Главное – я в четвертом круге. А где Возняцки – я не знаю"

Российская теннисистка Мария Шарапова ответила Каролин Возняцки и сказала, что она не составляет расписание. Ранее датчанка расктритиковала Шарапову за то, что та проводит все матчи на центральном корте.

- Не я составляю расписание, - цитирует NY Times Шарапову. - Я готова бороться везде. Если меня поставят играть на парковку в Квинсе, сыграю и там. Для меня это не имеет значения. Самое главное, что я вышла в четвертый круг. А где сейчас Возняцки, я не знаю.

Напомним, россиянка в третьем круге US Open обыграла 18-летнюю американку Софию Кенин в двух сетах - 7:5, 6:2. В следующем раунде Шарапова сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой, которая ранее одержала победу над хорваткой Донной Векич (6:2, 6:3).