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08:16 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Мария Шарапова: "Главное – я в четвертом круге. А где Возняцки – я не знаю"

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Российская теннисистка Мария Шарапова ответила Каролин Возняцки и сказала, что она не составляет расписание. Ранее датчанка расктритиковала Шарапову за то, что та проводит все матчи на центральном корте.

- Не я составляю расписание, - цитирует NY Times Шарапову. - Я готова бороться везде. Если меня поставят играть на парковку в Квинсе, сыграю и там. Для меня это не имеет значения. Самое главное, что я вышла в четвертый круг. А где сейчас Возняцки, я не знаю.

Напомним, россиянка в третьем круге US Open обыграла 18-летнюю американку Софию Кенин в двух сетах - 7:5, 6:2. В следующем раунде Шарапова сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой, которая ранее одержала победу над хорваткой Донной Векич (6:2, 6:3).

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Бней Иегуда

Эка она Квинс приложила.)) Высокомерная любительница России из Майами.)) Представляю каких эпитетов удостоилась бы Нягань.))

08:48

эстонский армеец

Мария правильно ответила - другим российским спортсменам тоже надо в интервью уметь "красиво опускать" своих соперников!

08:48

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Пшечка поехала сниматься в очередной порно саге. Больше-то она ничего не умеет.

08:27