Мария Шарапова: "Это был еще один вызов, и я его приняла"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы во втором круге US Open над венгеркой Тимеа Бабош (6:7, 6:4, 6:1) отметила, что ей было тяжело и физически, и психологически. По словам россиянки, она понимала, что от нее многого ждали после победы над Симоной Халеп в первом круге.

- Было сложно и физически, и психологически, - приводит слова Шараповой Eurosport. - Сегодня моей целью была победа, а против меня играла очень сильная соперница. Знала, что после победы в первом круге над Халеп от меня многого ждали. Это был еще один вызов, и я его приняла.