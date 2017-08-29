Мария Шарапова: "Было ощущение, будто я и не имею права сегодня победить Халеп"

Россиянка Мария Шарапова после победы над Симоной Халеп (6:4, 4:6, 6:3) в первом круге US Open выразила радость от завоеванной победы. Отметим, что в последний раз Шарапова обыгрывала вторую ракетку мира на итоговом турнире-2015. И тогда второе место в рейтинге также занимала Халеп.

– Прошло много времени с момента моего последнего появления здесь, – цитирует AP Шарапову. – Было ощущение, будто я и не имею права сегодня победить. Но, каким-то образом, я победила. Пожалуй, это то, чем я горжусь больше всего. Это большая победа и я наслаждаюсь этим. Теперь переходу к следующему шагу.

Не спешите ее забывать! Шарапова обыграла Халеп