Мария Шарапова: "Билли Джин Кинг повлияла на мою карьеру"

Россиянка Мария Шарапова отметила, что успех теннисистки Билли Джин Кинг сыграл важную роль в ее карьере. По словам Шараповой, Билли Джин Кинг пригласила ее на фильм "Битва полов" - байопик о ее знаменитом матче с теннисистом Бобби Риггсом.

- Билли Джин пригласила меня на премьеру фильма в Лос-Анджелесе, - цитирует официальный сайт Australian Open Шарапову. - Я посмотрела его, мне понравилось. Думаю, это был последний фильм, который я посмотрела в кинотеатре. Наверное, единственный фильм, который я смотрела в кинотеатре за последний год.

Я довольно много знаю о Билли Джин, потому что она повлияла на мою карьеру, когда я была ребенком. Мне нравится учиться, узнавать новое, и я хотела узнать о ней больше, чтобы узнать, откуда она появилась, как ей удалось так быстро стать влиятельной. Во многом благодаря ей мы не только неплохо зарабатываем, но и вообще имеем влияние по всему миру.