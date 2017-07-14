Марин Чилич: "Я был очень хорошо готов психологически"

Хорват Марин Чилич после победы над американцем Сэмом Керри (6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5) в полуфинале Уимблдона отметил, что очень хорошо готов психологически. По его словам, он провел матч на высоком уровне.



– Здорово снова выйти в финал турнира "Большого шлема", – цитирует Чилича официальный сайт ATP. – Последние недели я играл очень хорошо. Это мне помогало в психологическом плане. Финал будет очень важным матчем для меня. Хорошо, что однажды я уже был в финале. Поэтому в этот раз будет легче подготовиться. Если выиграю, то это станет одним из самых главных достижений в карьере.



Что касается матча, то я был очень хорошо готов психологически. В первом сете мы оба показали невероятный теннис. На тай-брейке я повел со счетом 4:1, после чего Сэм провел несколько очень хороших розыгрышей. Мне не повезло с парой повторов. Потом я собрался и уверенно действовал в сложных моментах. Даже уступая с брейком в четвёртой партии, я перевернул ход сета, отыгрался и выиграл. Я провел весь матч на очень высоком уровне.