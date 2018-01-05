Легендарная теннисистка Маргарет Корт не посетит матчи Australian Open, сообщает AFP. Организаторы турнира отметили, что приглашали 75-летнюю спортсменку, однако она ответила отказом. Некоторые СМИ связывают такое решение 24-кратной победительницы турниров "Большого шлема" со скандалом, который породили ее критические высказывания в адрес гомосексуалистов. Доходило до того, что появлялись требования переименовать один из главных кортов Мельбурна, носящий имя легендарной австралийки.

– Я не убегаю от этого, я сталкиваюсь с этим лицом к лицу, – отметила Корт, подчеркнув, что ее решение не посещать Australian Open не связано с критикой в ее адрес за слова. – Посмотрю матчи в своем доме по телевизору.