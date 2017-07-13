20:43 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Марах и Павич вышли в финал Уимблдона, в пятом сете разыграно 32 гейма

Австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич вышли в финал Уимблдонского турнира-2017 в парном разряде. Они в пяти сетах одолели хорватский дуэт Никола Мектич/Франко Скугор. 

Отметим, что в пятом сете было разыграно 32 гейма. 

В финале соперниками Мараха и Павича станут Лукаш Кубот и Марселу Мело.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Парный разряд 

Полуфинал 

Марах/Павич (Австрия/Хорватия, 16) - Мектич/Скугор (Хорватия) - 4:6, 7:5, 7:6, 3:6, 17:15

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/2/

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