Макарова вышла в третий круг Autralian Open

Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг Ausralian Open. Ее соперница по матчу второго круга итальянка Сара Эррани не смогла завершить встречу, уступая по ходу второго сета. Следующей соперницей Макаровой будет победитель пары Доминика Цибулкова (Словакия) – Си Сувэй (Тайвань).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

МАКАРОВА (Россия, 30) – Эррани – (Италия) – 6:2, 3:2 – отказ