Макарова в миксте проиграла в полуфинале Australian Open

Дуэт Екатерина Макарова и Бруну Соарес в полуфинале Australian Open в миксте уступили паре Габриэла Дабровски – Мате Павич. Теннисисты провели на корте 59 минут.

В следующей стадии турнира победители встретятся с победителем матча Мария Хосе Мартинес Санчес и Марселу Демолинер – Тимеа Бабош и Рохан Бопанна.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Полуфинал

Дабровски/Павич М. (Канада/Хорватия, 8) – МАКАРОВА/Соарес (Россия/Бразилия, 3) – 6:1, 6:4

Турнирная сетка – здесь