12:10 | Теннис — "Большой шлем"

Макарова в миксте проиграла в полуфинале Australian Open

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Дуэт Екатерина Макарова и Бруну Соарес в полуфинале Australian Open в миксте уступили паре Габриэла ДабровскиМате Павич. Теннисисты провели на корте 59 минут.

В следующей стадии турнира победители встретятся с победителем матча Мария Хосе Мартинес Санчес и Марселу ДемолинерТимеа Бабош и Рохан Бопанна.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Полуфинал

Дабровски/Павич М. (Канада/Хорватия, 8) – МАКАРОВА/Соарес (Россия/Бразилия, 3) – 6:1, 6:4

Турнирная сетка – здесь

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КОММЕНТАРИИ (3)
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fonkom

lrm1979 - садомазо...

14:43

lrm1979

Израильский Читатель следит за выступлением российских спортсменов похлеще, чем иные глоры. Вот это настоящая индийская любовь)))

13:26

Бней Иегуда

Читалось.))

12:14