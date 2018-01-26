Макарова в миксте проиграла в полуфинале Australian Open

Дуэт Екатерина Макарова и Бруну Соарес в полуфинале Australian Open в миксте уступили паре Габриэла Дабровски – Мате Павич. Теннисисты провели на корте 59 минут.
В следующей стадии турнира победители встретятся с победителем матча Мария Хосе Мартинес Санчес и Марселу Демолинер – Тимеа Бабош и Рохан Бопанна.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Парный разряд
Полуфинал
Дабровски/Павич М. (Канада/Хорватия, 8) – МАКАРОВА/Соарес (Россия/Бразилия, 3) – 6:1, 6:4
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fonkom
lrm1979 - садомазо...
14:43
lrm1979
Израильский Читатель следит за выступлением российских спортсменов похлеще, чем иные глоры. Вот это настоящая индийская любовь)))
13:26
Бней Иегуда
Читалось.))
12:14