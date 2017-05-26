Макарова сыграет с Кербер в первом круге Открытого чемпионата Франции

В Париже состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции. В женском одиночном разряде первая ракетка мира немка Ангелик Кербер в первом круге сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой.

Россиянка Светлана Кузнецова встретится с американкой Кристиной Макхэйл. Елена Веснина и Евгения Родина сыграют с победительницами квалификации.

Еще одна россиянка, Дарья Касаткина, встретится с бельгийкой Яниной Викмайер, а Анастасия Павлюченкова – с румынкой Патрицией-Марией Циг.

Действующая победительница турнира испанка Гарбинье Мугуруса начнет турнир матчем с итальянкой Франческой Скьявоне.

Чешка Каролина Плишкова сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай. Румынка Симона Халеп поборется за выход во второй круг со словачкой Яной Чепеловой.