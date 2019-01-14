05:47 | Теннис — "Большой шлем"

Макарова проиграла Бултер в первом круге Australian Open

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Британская теннисистка Кэти Бултер обыграла россиянку Екатерину Макарову в первом круге Australian Open - 6:0, 4:6, 7:6 (10:6).

Также в следующий раунд вышли Сачия Викери, Дэниэлл Коллинз (обе - США), Донна Векич (Хорватия), Каролин Гарсия (Франция), Астра Шарма, Зои Хивз (обе - Австралия). 

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Кэти Бултер (Великобритания) - Екатерина Макарова (Россия) - 6:0, 4:6, 7:6 (10:6)

Сачия Викери (США) - Изалин Бонавантюр (Бельгия, Q) - 2:6, 6:4, 6:4

Донна Векич (Хорватия, 29) - Кристина Младенович (Франция) - 6:2, 6:4

Дэниэлл Коллинз (США) - Юлия Гергес (Германия, 14) - 2:6, 7:6 (7:5), 6:4

Каролин Гарсия (Франция, 19) - Джессика Понше (Франция, Q) - 6:2, 6:3

Астра Шарма (Австралия, Q) - Присцилла Хон (Австралия, WC) - 7:5, 4:6, 6:1

Зои Хивз (Австралия, WC) - Бетани Маттек-Сэндз (США) - 6:1, 6:2

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