Макарова проиграла Бултер в первом круге Australian Open

Британская теннисистка Кэти Бултер обыграла россиянку Екатерину Макарову в первом круге Australian Open - 6:0, 4:6, 7:6 (10:6).
Также в следующий раунд вышли Сачия Викери, Дэниэлл Коллинз (обе - США), Донна Векич (Хорватия), Каролин Гарсия (Франция), Астра Шарма, Зои Хивз (обе - Австралия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кэти Бултер (Великобритания) - Екатерина Макарова (Россия) - 6:0, 4:6, 7:6 (10:6)
Сачия Викери (США) - Изалин Бонавантюр (Бельгия, Q) - 2:6, 6:4, 6:4
Донна Векич (Хорватия, 29) - Кристина Младенович (Франция) - 6:2, 6:4
Дэниэлл Коллинз (США) - Юлия Гергес (Германия, 14) - 2:6, 7:6 (7:5), 6:4
Каролин Гарсия (Франция, 19) - Джессика Понше (Франция, Q) - 6:2, 6:3
Астра Шарма (Австралия, Q) - Присцилла Хон (Австралия, WC) - 7:5, 4:6, 6:1
Зои Хивз (Австралия, WC) - Бетани Маттек-Сэндз (США) - 6:1, 6:2