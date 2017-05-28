Макарова победила первую ракетку мира Кербер на Roland Garros

Россиянка Екатерина Макарова обыграла первую ракетку мира немку Ангелик Кербер в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2. В следующем круге Макарова сыграет с победительницей матча Цуренко – Козлова.
В других встречах турнира Роберта Винчи проиграла Монике Пуиг, Елена Остапенко обыграла Луизу Чирико, а Мэдисон Бренгл победила Юлию Гергес.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
МАКАРОВА (Россия) - Кербер (Германия, 1) - 6:2, 6:2
Пуиг (Пуэрто-Рико) - Винчи (Италия, 31) - 6:3, 3:6, 6:2
Остапенко (Латвия) - Чирико (США) - 4:6, 6:3, 6:2
Бренгл (США) - Гергес (Германия) - 1:6, 6:3, 13:11
30 лет за ЦСКА!
ЧИТАЛОСЬ!!!!!!!!! ЧМОКА, иди на Ангелиночку передерни, как обычно, НА КЛАССЕ!!!! :-DDDDDD
15:24
tryam
ставка дня да. 100% теперь будет идти до Стосур спокойно
15:20
Мару_Саймон
неожиданно, но от того не менее приятно. Ждем результатов допинг-контроля
15:17
rusfed 2.0
Катя - чмокина любимка теперь
15:11
staerswimmer23
Вынос тела состоялся
15:10
shpasic
очередной вынос немецкой пустышки, бгг)) ставка дня)) Катюше удачи в следующем раунде! там уже такой лёгкой прогулки не будет.
15:10