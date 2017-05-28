Макарова победила первую ракетку мира Кербер на Roland Garros

Россиянка Екатерина Макарова обыграла первую ракетку мира немку Ангелик Кербер в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2. В следующем круге Макарова сыграет с победительницей матча Цуренко – Козлова.

В других встречах турнира Роберта Винчи проиграла Монике Пуиг, Елена Остапенко обыграла Луизу Чирико, а Мэдисон Бренгл победила Юлию Гергес.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

МАКАРОВА (Россия) - Кербер (Германия, 1) - 6:2, 6:2

Пуиг (Пуэрто-Рико) - Винчи (Италия, 31) - 6:3, 3:6, 6:2

Остапенко (Латвия) - Чирико (США) - 4:6, 6:3, 6:2

Бренгл (США) - Гергес (Германия) - 1:6, 6:3, 13:11