15:08 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Макарова победила первую ракетку мира Кербер на Roland Garros

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Россиянка Екатерина Макарова обыграла первую ракетку мира немку Ангелик Кербер в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2. В следующем круге Макарова сыграет с победительницей матча Цуренко – Козлова.

В других встречах турнира Роберта Винчи проиграла Монике Пуиг, Елена Остапенко обыграла Луизу Чирико, а Мэдисон Бренгл победила Юлию Гергес.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

МАКАРОВА (Россия) - Кербер (Германия, 1) - 6:2, 6:2

Пуиг (Пуэрто-Рико) - Винчи (Италия, 31) - 6:3, 3:6, 6:2

Остапенко (Латвия) - Чирико (США) - 4:6, 6:3, 6:2

Бренгл (США) - Гергес (Германия) - 1:6, 6:3, 13:11

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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30 лет за ЦСКА!

ЧИТАЛОСЬ!!!!!!!!! ЧМОКА, иди на Ангелиночку передерни, как обычно, НА КЛАССЕ!!!! :-DDDDDD

15:24

tryam

ставка дня да. 100% теперь будет идти до Стосур спокойно

15:20

Мару_Саймон

неожиданно, но от того не менее приятно. Ждем результатов допинг-контроля

15:17

rusfed 2.0

Катя - чмокина любимка теперь

15:11

staerswimmer23

Вынос тела состоялся

15:10

shpasic

очередной вынос немецкой пустышки, бгг)) ставка дня)) Катюше удачи в следующем раунде! там уже такой лёгкой прогулки не будет.

15:10