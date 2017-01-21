06:14 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Макарова победила Цибулкову в третьем круге Australian Open

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Россиянка Екатерина Макарова переиграла в матче третьего круга Australian Open Доминику Цибулкову из Словакии в трех сетах – 6:2, 6:7 (3:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 56 минут. В четвертом круге теннисистка из России сыграют против победителя пары Каролин Возняцки (Дания) – Джоанна Конта (Великобритания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

МАКАРОВА (Россия, 30) – Цибулкова (Словакия, 6) – 6:2, 6:7 (3:7), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/

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