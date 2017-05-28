Макарова одержала историческую победу

Екатерина Макарова, обыграв Ангелик Кербер, установила уникальное достижение на Roland Garros. Россиянка стала первой теннисисткой в истории, сумевшей выбить из первую ракетку Открытого чемпионата Франции уже в стартовом круге. Во втором раунде уступали три фаворитки турнира – Жужа Кермеци в 1960-м, Жюстин Энен – в 2003-м и Серена Уильямс – в 2014-м. (Кирилл БУРДАКОВ)

Суперсенцация от СуперМакаровой

Первые ракетки Roland Garros, вылетавшие в первых трех кругах турнира