Макарова одержала историческую победу

Екатерина Макарова, обыграв Ангелик Кербер, установила уникальное достижение на Roland Garros. Россиянка стала первой теннисисткой в истории, сумевшей выбить из первую ракетку Открытого чемпионата Франции уже в стартовом круге. Во втором раунде уступали три фаворитки турнира – Жужа Кермеци в 1960-м, Жюстин Энен – в 2003-м и Серена Уильямс – в 2014-м. (Кирилл БУРДАКОВ)
Суперсенцация от СуперМакаровой
Первые ракетки Roland Garros, вылетавшие в первых трех кругах турнира
|
Год
|
Стадия
|
Первая ракетка
|
Соперница
|
Счет
|
2017
|
1-й круг
|
Ангелик КЕРБЕР Германия
|
Екатерина МАКАРОВА Россия
|
2:6, 2:6
|
1960
|
2-й круг
|
Жужа КЕРМЕЦИ Венгрия
|
Бетси АББАС Египет
|
5:4 (отказ)
|
2003
|
2-й круг
|
Жюстин ЭНЕН Бельгия
|
Татьяна ГАРБИН Италия
|
5:7, 4:6
|
2014
|
2-й круг
|
Серена УИЛЬЯМС США
|
Гарбинье МУГУРУСА Испания
|
2:6, 2:6
|
1933
|
3-й круг
|
Лолетт ПАЙО Швейцария
|
Бетти НУТАЛЛ Великобритания
|
2:6, 2:6
|
1971
|
3-й круг
|
Элизабет КОРТ Австралия
|
Гэйл ШОНФРО Франция
|
3:6, 4:6
|
2011
|
3-й круг
|
Каролин ВОЗНЯЦКИ Дания
|
Даниэла ХАНТУХОВА Словакия
|
1:6, 3:6