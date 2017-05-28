16:45 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Макарова одержала историческую победу

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Екатерина Макарова, обыграв Ангелик Кербер, установила уникальное достижение на Roland Garros. Россиянка стала первой теннисисткой в истории, сумевшей выбить из первую ракетку Открытого чемпионата Франции уже в стартовом круге. Во втором раунде уступали три фаворитки турнира – Жужа Кермеци в 1960-м, Жюстин Энен – в 2003-м и Серена Уильямс – в 2014-м. (Кирилл БУРДАКОВ)

Суперсенцация от СуперМакаровой

Первые ракетки Roland Garros, вылетавшие в первых трех кругах турнира

Год

Стадия

Первая ракетка

Соперница

Счет

2017

1-й круг

Ангелик КЕРБЕР Германия

Екатерина МАКАРОВА Россия

2:6, 2:6

1960

2-й круг

Жужа КЕРМЕЦИ Венгрия

Бетси АББАС Египет

5:4 (отказ)

2003

2-й круг

Жюстин ЭНЕН Бельгия

Татьяна ГАРБИН Италия

5:7, 4:6

2014

2-й круг

Серена УИЛЬЯМС США

Гарбинье МУГУРУСА Испания

2:6, 2:6

1933

3-й круг

Лолетт ПАЙО Швейцария

Бетти НУТАЛЛ Великобритания

2:6, 2:6

1971

3-й круг

Элизабет КОРТ Австралия

Гэйл ШОНФРО Франция

3:6, 4:6

2011

3-й круг

Каролин ВОЗНЯЦКИ Дания

Даниэла ХАНТУХОВА Словакия

1:6, 3:6
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