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07:12 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Макарова обыграла Возняцки и вышла в третий круг US Open


Российская теннисистка Екатерина Макарова во втором круге US Open обыграла датчанку Каролин Возняцки, которая имела 5-й номер посева на турнире. Матч продлился 2 часа 24 минуты и завершился в трех сетах - 6:2, 6:7, 6:1. 

В следующем раунде Макарова сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро, которая одержала победу над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони - 4:6, 7:6, 6:2. 

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

МАКАРОВА (Россия) - Возняцки (Дания, 5) - 6:2, 6:7, 6:1

Суарес Наварро (Испания) - Лучич-Барони (Хорватия, 29) - 4:6, 7:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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