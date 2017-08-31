Макарова обыграла Возняцки и вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Екатерина Макарова во втором круге US Open обыграла датчанку Каролин Возняцки, которая имела 5-й номер посева на турнире. Матч продлился 2 часа 24 минуты и завершился в трех сетах - 6:2, 6:7, 6:1.

В следующем раунде Макарова сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро, которая одержала победу над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони - 4:6, 7:6, 6:2.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

МАКАРОВА (Россия) - Возняцки (Дания, 5) - 6:2, 6:7, 6:1

Суарес Наварро (Испания) - Лучич-Барони (Хорватия, 29) - 4:6, 7:6, 6:2