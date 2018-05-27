Макарова - о распаде дуэта с Весниной: "Не хочу комментировать. Пока так"

Российская теннисистка Екатерина Макарова не стала раскрывать причины распада дуэта с Еленой Весниной. Дуэт вместе выигрывал Олимпиаду-2016, а также все турниры "Большого шлема", кроме Australian Open. На Roland Garros они сыграют в парном разряде с другими партнершами.

- Как-то сейчас сложилась так ситуация. Все случилось в последний момент. Я не хочу никак это комментировать. Пока так, - сказала Веснина в интервью "Евроспорту".

Веснина сыграет в дуэте с Еленой Остапенко, Макарова - с Анной Калинской.

Елена Веснина: "У нас с Макаровой не разрыв, надеюсь вновь сыграть вместе"