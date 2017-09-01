Россиянка Екатерина Макарова не смогла выйти в четвертый круг US Open, проиграв испанке Карле Суарес Наварро – 1:6, 6:3, 3:6.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Суарес Наварро (Испания) – МАКАРОВА (Россия) – 6:1, 3:6, 6:3
Бней Иегуда
И тишина!)) Катюфка стала никому не интересно, а сколько воронья после Возняки было.))
22:09
Бней Иегуда
Наверное с Каро все силы оставила, бедняжечка.)) Теперь можно на никому ненужной паре сосредоточиться.)) Карлуше, респект!))
21:49