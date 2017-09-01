Россиянка Екатерина Макарова не смогла выйти в четвертый круг US Open, проиграв испанке Карле Суарес Наварро – 1:6, 6:3, 3:6.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Суарес Наварро (Испания) – МАКАРОВА (Россия) – 6:1, 3:6, 6:3