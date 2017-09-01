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21:41 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Макарова не смогла выйти в четвертый круг US Open

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Россиянка Екатерина Макарова не смогла выйти в четвертый круг US Open, проиграв испанке Карле Суарес Наварро – 1:6, 6:3, 3:6.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Суарес Наварро (Испания) – МАКАРОВА (Россия) – 6:1, 3:6, 6:3

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бней Иегуда

И тишина!)) Катюфка стала никому не интересно, а сколько воронья после Возняки было.))

22:09

Бней Иегуда

Наверное с Каро все силы оставила, бедняжечка.)) Теперь можно на никому ненужной паре сосредоточиться.)) Карлуше, респект!))

21:49