Макарова и Звонарева вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде

Россиянка Екатерина Макарова и Вера Звонарева в первом круге Уимблдона победили соотечественницу Анну Блинкову и чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:3, 6:4.
Следующими соперницами Макаровой и Звонаревой станут либо бельгийка Элисе Мертенс и голландка Деми Схурс, либо румынка Сорана Кирстя и испанка Сара Соррибес Тормо.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Екатерина МАКАРОВА/Вера ЗВОНАРЕВА (Россия) – Анна БЛИНКОВА/Маркета Вондроушова (Россия/Чехия, LL) – 6:3, 6:4
Дополнительная информация
Материалы других СМИ