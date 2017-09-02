Макарова и Веснина вышли во второй круг US Open в паре

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в первом круге US Open в парном разряде обыграли американок Дженнифер Брэди и Элисон Риске - 6:2, 6:3. В следующем раунде они встретятся с дуэтом Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 1) - Брэди/Риске (США) - 6:2, 6:3