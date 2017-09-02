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00:45 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Макарова и Веснина вышли во второй круг US Open в паре

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Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в первом круге US Open в парном разряде обыграли американок Дженнифер Брэди и Элисон Риске6:2, 6:3. В следующем раунде они встретятся с дуэтом Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия).

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Парный разряд 

Первый круг 

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 1) - Брэди/Риске (США) - 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/12/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

зачистили сеточку девчонки))

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