Макарова и Веснина вышли во второй круг US Open в паре

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в первом круге US Open в парном разряде обыграли американок Дженнифер Брэди и Элисон Риске - 6:2, 6:3. В следующем раунде они встретятся с дуэтом Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 1) - Брэди/Риске (США) - 6:2, 6:3
shpasic
зачистили сеточку девчонки))
00:51