Макарова и Веснина вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились во второй круг Уимблдона в парном разряде. В первом матче на турнире они победили американку Варвару Лепченко и немку Карину Виттхефт. В следующей стадии турнира россиянки сыграют с американками Эшли Вейнхолд и Кейтлин Хориски.

Ранее россиянки закончили борьбу на Уимблдоне в одиночном разряде – Макарова проиграла Светлане Кузнецовой, а Веснина уступила Виктории Азаренко.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Лепченко/Виттхефт (США/Германия) - 6:2, 6:2