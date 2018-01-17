Макарова и Веснина вышли во второй круг Australian Open в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились во второй круг Australian Open в парном разряде. Сегодня они в двух сетах выиграли у канадки Эжени Бушар и американки Слоан Стивенс. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
Во втором круге Веснина и Макарова сыграют с подебительницами матча Петра Мартич/Магдалена Рыбарикова - Лорен Дэвис/Элисон Риске.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Бушар/Стивенс (Канада/США) - 6:4, 6:4
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Хрю-хрю
Наши девчонки молодцы! Ну а Стивенс (как и многие другие американские теннисистки) без стероидов представляет жалкое зрелище.
08:37
shpasic
читалось.)) быстро вынесли "девочку с обложки"))
07:08