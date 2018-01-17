07:00 | Теннис — "Большой шлем"

Макарова и Веснина вышли во второй круг Australian Open в парном разряде

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились во второй круг Australian Open в парном разряде. Сегодня они в двух сетах выиграли у канадки Эжени Бушар и американки Слоан Стивенс. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Во втором круге Веснина и Макарова сыграют с подебительницами матча Петра Мартич/Магдалена Рыбарикова - Лорен Дэвис/Элисон Риске.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Парный разряд 

Первый круг 

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Бушар/Стивенс (Канада/США) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/12/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Хрю-хрю

Наши девчонки молодцы! Ну а Стивенс (как и многие другие американские теннисистки) без стероидов представляет жалкое зрелище.

08:37

shpasic

читалось.)) быстро вынесли "девочку с обложки"))

07:08