Макарова и Веснина вышли во второй круг Australian Open в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились во второй круг Australian Open в парном разряде. Сегодня они в двух сетах выиграли у канадки Эжени Бушар и американки Слоан Стивенс. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Во втором круге Веснина и Макарова сыграют с подебительницами матча Петра Мартич/Магдалена Рыбарикова - Лорен Дэвис/Элисон Риске.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Бушар/Стивенс (Канада/США) - 6:4, 6:4