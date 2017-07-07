Макарова и Веснина вышли в третий круг Уимблдона

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде. Сегодня они в двух сетах обыграли француженку Осеану Доден и немку Татьяну Марию.
Следующими соперницами российской пары станут победители матча Андрея Клепач и Мария Хосе Мартинес Санчес против Моны Бартель и Анетт Контавейт.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Второй круг
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Доден/Мария (Франция/Германия) - 6:4, 6:3