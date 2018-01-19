Макарова и Веснина вышли в третий круг Australian Open

Олимпийские чемпионки Игр-2016 Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в третий круг Australian Open в парном разряде. Во втором круге россиянки победили словенско-российскую пару Далила Якупович/Ирина Хромачева. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 7 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:3.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) - Якупович/ХРОМАЧЕВА (Словения/Россия) - 6:2, 6:3.
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10:15