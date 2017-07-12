Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в полуфинал Уимблдона в парном разряде. В четвертьфинале они победили Эшли Бэрти и Кэйси Деллакуа из Австралии – 6:4, 4:6, 6:4. В полуфинале россиянки сыграют с победительницами матча Гренефельд/Пешке – Юнянь/Хингис.

Еще одна россиянка Светлана Кузнецова, выступающая в паре с француженкой Кристиной Младенович, проиграла японке Макото Ниномии и чешке Ренате Ворачовой в четвертьфинале турнира - 4:6, 4:6. В полуфинале Ниномия и Ворачова встретятся с Чань Хаочин из Тайваня и Моникой Никулеску из Румынии.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – Бэрти/Деллакуа (Австралия, 8) – 6:4, 4:6, 6:4

Ниномия/Ворачова (Япония/Чехия) - КУЗНЕЦОВА/Младенович (Россия/Франция) - 6:4, 6:4