Макарова и Веснина вышли в финал Уимблдона в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в финал Уимблдона в парном разряде. В полуфинале они обыграли немку Анну-Лену Гренефельд и чешку Квету Пешке со счетом 7:5, 6:2. В финале россиянки сыграют с победительницами матча Хаочин/Никулеску – Ниномия/Ворачова.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Полуфинал
МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – Гренефельд/Пешке (Германия/Чехия, 12) – 7:5, 6:2
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Как сказал Томми, серые мышки.)) Как отражение системного кризиса в женском теннисе.))
17:10
Thomas_Boy_
Молодцы. В парном разряде им равных нет.
17:09
marksan
Вперёд. девочки! Мы за Вас стеной стоим!
16:59