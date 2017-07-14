16:48 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Макарова и Веснина вышли в финал Уимблдона в парном разряде

3

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в финал Уимблдона в парном разряде. В полуфинале они обыграли немку Анну-Лену Гренефельд и чешку Квету Пешке со счетом 7:5, 6:2. В финале россиянки сыграют с победительницами матча Хаочин/Никулеску – Ниномия/Ворачова.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – Гренефельд/Пешке (Германия/Чехия, 12) – 7:5, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/12/

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Как сказал Томми, серые мышки.)) Как отражение системного кризиса в женском теннисе.))

17:10

Thomas_Boy_

Молодцы. В парном разряде им равных нет.

17:09

marksan

Вперёд. девочки! Мы за Вас стеной стоим!

16:59