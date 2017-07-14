Макарова и Веснина вышли в финал Уимблдона в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в финал Уимблдона в парном разряде. В полуфинале они обыграли немку Анну-Лену Гренефельд и чешку Квету Пешке со счетом 7:5, 6:2. В финале россиянки сыграют с победительницами матча Хаочин/Никулеску – Ниномия/Ворачова.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – Гренефельд/Пешке (Германия/Чехия, 12) – 7:5, 6:2